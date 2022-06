O município de Cabixi, completa 34 anos de emancipação político-administrativa no dia 06 de julho.

Para comemorar a data, a prefeitura criou uma extensa programação de eventos culturais e esportivos.

Com isso, aproveitando o ensejo, o prefeito Izael Dias Moreira, convida a população para festejar juntos esta data que é tão importante para o Município.

O prefeito confirmou ao Extra de Rondônia que o feriado do dia 6 de julho permanecerá, “apesar de o feriado permanecer, estamos antecipando as festividades por ser no final de semana, para que todos possam participar”, informa Izael.

A comemoração tem inicio na sexta-feira, 1, às 19h com a abertura oficial na Praça Central do Município.

As 19h30 noite gospel com a participação de cantores locais e regionais. haverá premiação entre os participantes e participação especial da Cantora Suellen Lima.

No sábado, 02, às 19h a festa continua com a noite cultural com a participação de cantores locais, regionais e grupos de dança, além de sorteios para os participantes.

A programação prossegue até às 00h00 com show pirotécnico na Praça.

E para encerrar com “chave de ouro”, no domingo, 03, às 07h o dia inicia com passeio ciclístico e sorteio de três bicicletas para os participantes na Praça Central.

Às 11h no salão paroquial da Igreja Católica, terá o pronunciamento das autoridades, 11h30 almoço para a população e às 14h bolo de 34 metros em comemoração ao 34º aniversário do Município.