Em visita à redação do Extra de Rondônia na tarde desta quarta-feira, 29, o capitão Luiz Antônio Bueno Tomaz, do Corpo de Bombeiros, convidou à população vilhenense para o lançamento de sua pré-candidatura a deputado estadual, que terá início às 14h desta quinta-feira, 30, no auditório da Associação Comercial de Vilhena (ACIV).

Bueno, como é popularmente conhecido, é filiado ao Republicano. Ele chegou à cidade de Vilhena em 1986, tendo uma longa trajetória em sua vida, ingressando na carreira da Polícia Militar em 1981 e, depois, em 1998, fez concurso para o Corpo de Bombeiros (CB), onde está até hoje.

“Aqui construí a minha família. E, neste projeto, conto com total apoio de minha esposa e meus dois filhos. Foi nessa minha trajetória que vi muitas coisas acontecerem na política, por isso decidi ingressar nesta nova jornada”, explica o capitão.

Bueno estreou na política na última eleição municipal em Vilhena, na condição de candidato a vice-prefeito, em chapa encabeçada pelo empresário Paulinho da Argamazon. “Foi um motivo de alegria sair como vice-prefeito, por ter contribuído todo esse tempo com nosso município e, de uma forma mais ampla, com o Estado de Rondônia”, justifica.

Bueno avalia que o Cone Sul continua abandonado e quer ser a voz política d região na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE).

“Aceitei esse desafio porque quero fazer a diferença. Vamos trabalhar muito e, principalmente, nas áreas mais necessitadas, como Saúde e Educação. De mim, podem esperar uma política comprometida com a sociedade, com ética e moral. Espero todos no lançamento da minha pré-candidatura”, finalizou.