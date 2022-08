Parte do efetivo da Companhia Independente de Policiamento Ostensivo (CIPO) foi capacitado durante o VII Curso de Técnicas Não Letais ocorrido na sede do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) em Ariquemes, no período de 15 a 26 de agosto.

Com a nova formação, os profissionais foram altamente capacitados e habituados aos procedimentos técnicos para facilitar a resolução de ocorrências com a utilização dos Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo (Impo).

A CIPO teve 11 policiais formados no curso, sendo dez deles lotados na cidade de Buritis e um no distrito de Três Coqueiros (Campo Novo de Rondônia), todos concluindo o curso com êxito em todas as atividades previstas.

O curso foi oferecido aos profissionais da área da segurança pública pela Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec) e o Núcleo de Operações Aéreas (Noa), tendo o tenente-coronel PM Jeferson Leandro Correia Machado como coordenador da formação.

A capacitação teve 110 horas de aulas teóricas e práticas de direitos humanos, ética, cidadania e cultura policial, aspectos legais do uso da força, uso diferenciado da força, conceitos e características dos Impo, manuseio e aplicação dos Impo, técnicas e táticas de defesas e imobilizações e legislação e técnicas de ensino.