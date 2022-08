Vinícius de apenas 6 anos e Maria de 5, são autistas e há tempos tinham o sonho em conhecer policiais rodoviários federais e passear na viatura com eles.

Com isso, para realizar o sonho do filho e da amiguinha dele, Romênia Pedrosa que é mãe de Vinícius entrou em contato com o deputado federal Léo Moraes e pediu auxilio para que o sonho do filho fosse realizado.

Por sua vez, o deputado entrou em contado com a superintendência da PRF em Rondônia e pediu se a instituição poderia colaborar e realizar o sonho das crianças fazendo uma surpresa no dia do aniversário de Vinícius.

O pedido foi atendido, e no dia do aniversário de Vinícius, uma viatura com dois policiais rodoviários foram à casa dele, onde estava também sua amiguinha Maria e outras crianças. Eles conheceram os patrulheiros, passearam na viatura e ainda ganharam lembranças dos PRFs.

A alegria contagiante das crianças foi emocionante. Segundo a mãe de Vinícius, “não há dinheiro que pague a felicidade que eles sentiram quando a viatura chegou”.

