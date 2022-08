Acidente foi registrado na tarde do último domingo, 28, envolvendo um carro Palio Weekend e um VW Gol, na área rural de Cerejeiras.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o motorista do Palio trafegava pela BR-435, sentido linha 3, e o condutor do Gol seguia pela linha 4 sentido BR-435, quando no cruzamento das vias, houve a colisão entre os veículos e o motorista do Palio perdeu o controle de direção e capotou as margens da via.

O motorista do Palio e uma passageira sofreram vários ferimentos e foram socorridos ao Hospital São Lucas pelo Corpo de Bombeiros.

Já o condutor do Gol reclamava de dores nas costas e tórax. A passageira do Gol aparentemente não sofreu nenhuma lesão.

Os condutores foram convidados a fazer o teste do bafômetro, sendo resultado negativo para o motorista do Palio e 0.07 para o condutor do Gol, ou seja, o resultado apontou embriaguez.

As documentações dos veículos estavam em dia e foram liberados para remoção. Já o condutor do Gol foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil para providências cabíveis.