O prefeito em exercício, Ronildo Macedo (Podemos) e o secretário municipal de saúde, Kim Mansur, anunciaram a mudança de local da Unidade Básica de Saúde (UBS) Liro Hoesel, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

A unidade será transferida devido à precariedade do local constada em fiscalização da Vigilância Sanitária e demais autoridades de saúde.

O prefeito informou que o local será interditado após diálogo com servidores, disse que o atual prédio não tem mais condições de atender a população e fez um desabafo com relação a demora na reforma do postinho de saúde do Cristo Rei, paralisada desde junho de 2021. “Infelizmente, a empresa que vem tocando a obra do postinho é muito devagar e já determinei que, caso não terminarem a obra, é para fazer o distrato”, avisou o mandatário municipal (leia mais AQUI).

>>> VEJA O VÍDEO ABAIXO:

