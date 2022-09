Nesta sexta-feira, 2, a Escola Municipal Marizeti Mendes de Oliveira, amanheceu verde e amarela para comemorar a Semana da Pátria.

O trânsito na rua em frente à escola foi interrompido, se tornou palco para a “Parada Cívica” alusiva a abertura do Projeto: “Semana da Pátria” na escola.

O projeto será desenvolvido na próxima semana por todos os professores da escola e conta com o suporte pedagógico das Supervisoras Edna Mara e Angelita as quais explanaram ao Extra de Rondônia que: A comemoração da “Semana da Pátria” representa uma importante fonte de estímulos ao civismo, propiciando assim, a oportunidade de: Formar na criança o conceito Pátria; Despertar o sentimento de patriotismo; Formar atitude de respeito aos símbolos do Brasil; Desenvolver a compreensão do passado histórico e da significação da data” Sete de Setembro”.

Tendo como objetivos de levar nossos alunos a: Compreender a razão dos festejos da Semana da Pátria; Refletir sobre o que é ser patriota; Incentivar o amor à Pátria; Valorizar os símbolos da nossa Pátria; Identificar os símbolos nacionais; Reconhecer a Bandeira como símbolo da Pátria; Conhecer e valorizar os direitos e deveres de todos nós, cidadãos; Valorizar a escola como participante de grandeza da Pátria; Despertar o civismo e o senso crítico através dos conteúdos propostos pelo Hino Nacional e da Independência; A parada Cívica foi planejada durante a semana sendo que a abertura do Projeto foi com as turmas do Matutino e o encerramento previsto para ocorrer no dia 09 setembro será feito com as turmas do vespertino.

Além dos alunos e pais da escola que estiveram presentes nesta “Parada Cívica” contou ainda com convidados especiais como: O Secretário Municipal de Educação Júlio Olivar com sua equipe pedagógica, a presença de um pelotão de alunos da Escola Estadual Álvares de Azevedo, o time feminino de vôlei da escola Álvares campeãs estaduais que irão representar Rondônia no JEBs no Rio de Janeiro.

Um pelotão muito especial de alunos alferes da Escola Estadual Militar Tiradentes que teve em seu comando o Sargento da PM Rômulo e como Major do grupo de Alferes o aluno Matheus Couvo, Pastor Felipe coordenador do grupo dos Desbravadores da Igreja Adventista; Apresentação das meninas da equipe de ginástica de Vilhena – AGIV e Gabriely Evangelista servidora da escola que cantou o Hino de Vilhena.

Os alunos saíram da escola para a rua em pelotões com seus professores, cada turma levava a frente um banner com uma palavra de ordem escolhida por eles para representar o desejo desses alunos para o mundo e para a sua Pátria como: Igualdade, Respeito, Segurança, Responsabilidade, Coragem, Paz, Esperança, Honestidade e gratidão.

A equipe gestora entrou com as palavras: Ética e Honra. Participaram ainda desta parada cívica a equipe de apoio terceirizada que atende a escola da empresa Disk Limpe e a palavra que os alunos escolheram para elas levarem a frente em seu pelotão foi “Competência” como forma de demonstrar a gratidão dos alunos pelo trabalho de excelência que elas desenvolvem na escola mantendo a mesma limpa, organizada e servindo um lanche de qualidade feito com competência e amor. A entrada das bandeiras para abertura do evento também contou com convidados especiais a Bandeira do Brasil entrou pelas mãos do pai de aluno do Lucas Jucá senhor Marcelo Rafael de Oliveira, a bandeira de Vilhena foi à senhora Geila Aparecida de Souza Queiroz mãe do aluno Heitor, a bandeira de Rondônia foi levada pela senhora Fabiana Holler mãe do Miguel Augusto Holler .

A bandeira do Brasil foi hasteada pelo pastor Felipe e nosso aluno Guilherme que é membro do Clube dos Desbravadores da Igreja Adventista.

A professora Fátima Azevedo gestora da escola em sua fala diz que “a escola, enquanto instituição social, não pode ficar restrita a função de ensinar disciplinas tradicionais da grade curricular. É preciso inserir um conteúdo mais voltado às necessidades do nosso tempo. É preciso, portanto, levar às salas de aula noções de ética, moral e patriotismo aos nossos alunos e quando fazemos isso em parceria com os pais, comunidade e demais escolas estamos mostrando aos nossos pequenos a força da União de família e escola em prol de valores que é parte essencial na formação de uma pessoa e tem impactos por toda a vida e ainda contribuímos para a formação de uma sociedade mais justa e saudável.”

A diretora agradeceu ainda a parceria com o Major Alison de Souza Pessoa e a Professora Eliane Ribeiro ambos diretores da escola militar Tiradentes V, as Professoras Claudia Regina e Viviane Beatriz diretoras da Escola Álvares de Azevedo, por último externou toda a sua admiração e respeito por todos os servidores da sua equipe Marizeti Mendes de Oliveira, sua vice-diretora Professora Roseli, orientadores, supervisoras, professores, e todos os demais são profissionais de excelência ela se sente honrada e abençoada por fazer parte desta equipe concluiu dizendo que as Instituições Escolares devem desenvolver mais parcerias propiciando intercâmbios entre seus alunos.

