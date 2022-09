A prefeita do município de Pimenteiras do Oeste, Valéria Garcia, recebeu nesta quinta-feira, 1, a visita da equipe do Corpo de Bombeiros para tratar dos últimos ajustes para a realização do 28° Festival de Praia que será realizado entre os dias 09, 10 e 11, na Orla da Praia do Rio Guaporé.

Durante o encontro foi realizada visita e inspeção pelo Coronel Eduardo, Comandante Operacional do Corpo de Bombeiros, referente ao andamento do evento.

Além da prefeita, o chefe de gabinete Rodrigo Sordi e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Esporte e Turismo, Marine Brito, também estiveram presente tratando das questões técnicas e últimas detalhes do evento.