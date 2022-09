Em cerimônia ocorrida na manhã de quinta-feira, 01, a Prefeitura de Pimenteiras do Oeste, deu início à “Semana da Pátria” – ato realizado em frente ao Paço Municipal.

A prefeita Valéria Garcia esteve presente na solenidade e destacando a importância do trabalho dos educadores na formação cívica dos estudantes, parabenizando os alunos que fizeram as apresentações culturais e agradecendo ao público que compareceu para acompanhar a abertura das comemorações da Independência do Brasil.

“Celebrar a Semana da Pátria é fortalecer o patriotismo e relembrar a história de nosso Brasil como um país independente. Que a cidadania possa ser expressada com o direito à democracia e pelo comprometimento do crescimento comum. Agradeço as escolas, secretarias, Polícia Militar Mirim que estão todos envolvidos nesse trabalho incrível”, comenta a prefeita.