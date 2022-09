A desistência de Ivo Cassol em disputar o governo do Estado dado impedimentos de ordem judicial mexeu não apenas com o quadro sucessório em geral, mas também com a estratégia de campanha do PP, tirando de cena a maior estrela do partido nesta campanha.

Pensando neste aspecto, e para não deixar os candidatos aos cargos proporcionais e ao Senado com um certo vazio no palanque, dirigentes da legenda estudam a possibilidade de lançar Ivone Cassol, esposa de Ivo Cassol, em seu lugar na chapa, mantendo José Genaro como candidato a vice-governador, assim como Jaqueline Cassol na disputa ao Senado.

Ao Extra de Rondônia, um advogado amigo da família afirmou que essa seria a fórmula para também colocar Ivo Cassol de forma mais confortável no palanque para pedir votos aos candidatos da legenda, e, ao mesmo tempo, mantendo o grupo unido e com uma figura carismática como ponta de lança na campanha.

A decisão será tomada dentro do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral para o caso de substituição de candidaturas, que é de dez dias a contar da renúncia do candidato em questão.