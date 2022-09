O Grupo Educacional Aparício Carvalho está ofertando 300 vagas para o Vestibular de Medicina 2023, sendo a maior oferta de vagas em todo o estado.

As inscrições estão sendo realizadas desde 01 de agosto e vão até 29 de setembro, por meio do site www.vestfimca.com.br/medicina2023

As provas serão realizadas em 09 de outubro de 2022 (domingo), em modalidade presencial, nas cidades de Porto Velho, Jaru e Vilhena e também online, com duração total de quatro horas, a partir das 9h, horário de Rondônia.

A prova é composta por 60 questões. O candidato também pode optar por realizar o exame de forma on-line. Metade das vagas ofertadas nos três campi serão disponibilizadas via nota do ENEM.

O resultado final do Vestibular 2023 será divulgado pela Internet, em 25 de outubro de 2022, com a relação dos aprovados no processo seletivo.

Os Cursos de Medicina do Grupo Aparício Carvalho foram concebidos a partir de um modelo acadêmico próprio que favorece a utilização de metodologias ativas e estratégias didático pedagógicas com recursos tecnológicos que oportunizam aplicação de técnicas e diversas possibilidades no desenvolvimento dos processos de ensino e de aprendizagem na formação de um profissional Médico generalista, humanista, crítico, reflexivo, ético e com conhecimentos, habilidades e comportamento que lhe permitam decidir e atuar com segurança e conhecimento teóricos e científicos, tanto na prática médica e na promoção social das Ciências da Saúde voltada para as necessidades da comunidade, por meio do ensino e da participação dos discentes nas atividades de pesquisa e extensão.

Cronograma FIMCA Vestibular de Medicina 2022

Período de Inscrição: 01 de agosto a 29 de setembro de 2022;

Último dia para pagamento da inscrição: 30 de setembro de 2022;

Acesso ao comprovante definitivo de inscrição: 03 de outubro de 2022

Prova – etapa única: 09 de outubro de 2022;

Prova on-line – etapa única: 09 de outubro de 2022;

FECHAMENTO DOS PORTÕES EM PORTO VELHO, JARU E VILHENA: 09h00 (horário de Rondônia);

Resultado Final 20 ou 21 de outubro de 2022;

Matrícula para Primeira Chamada: IMEDIATA.

Demais informações podem ser conferidas no: Edital do Vestibular de Medicina do Grupo Educacional Aparício Carvalho 2023.