Um homem identificado como Iridelson Nunes dos Santos, de 23 anos, morreu na madrugada deste domingo, 4, após bater na traseira de um caminhão que estava estacionado no centro de Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima trafegava pela Avenida Liberdade, sentido 5º BEC, com uma moto Honda CG 125 de cor preta, com placa de Colorado do Oeste, quando colidiu na traseira de um caminhão.

No choque, o motociclista sofreu ferimentos graves e foi socorrido ao pronto-socorro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), pelo Corpo de Bombeiros, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

O corpo está no necrotério da funerária Dom Bosco.