Em reunião de Campanha com moradores do bairro Village I de Cacoal na noite de quinta-feira, 1, a candidata a deputada estadual Glaucione (MDB) destacou que a saúde, a geração de emprego e renda, e a conclusão das 300 Casas Populares do Residencial Cidade Verde que estão abandonadas no município estarão entre as prioridades do seu mandato.

“Sabemos que depois da pandemia, o povo adoeceu mais, com isso, a atual estrutura das Unidades de Saúde não está mais conseguindo atender a demanda a contento. Por isso, vou buscar mais recursos para os Hospitais Regionais e o Heuro, para que a situação da saúde do município e do estado melhore”, afirmou a candidata.

Ao falar com os eleitores, Glaucione também destacou a necessidade de melhorias na qualidade de vida da população rondoniense. Para solucionar esta questão, observou que é necessária uma maior geração de renda e emprego, incentivo à novas empresas, industrias, e o comércio de um modo geral.

“Temos muitas faculdades, e pouco emprego, e precisamos buscar as oportunidades”, salientou.

Informada que o Banco do Povo, conquistado por ela quando era deputada não existe mais em Cacoal, Glaucione não escondeu o desapontamento, e garantiu que vai lutar para trazê-lo de volta ao município.

“O Banco do Povo é um grande incentivo para os micro e pequenos empresários, temos grandes empresas no estado que começaram pequenas com apoio do Banco do Povo. Com certeza, se for eleita, vou batalhar para que volte para o município”, assegurou.

Casas populares

Ao responder o questionamento sobre as 300 Casas Populares do Residencial Cidade Verde que foram iniciadas na gestão dela como prefeita e que estão abandonadas, a candidata também lamentou a situação, lembrou que foi uma conquistada alcançada “a muito custo”, mas se tiver a oportunidade de retornar à Assembleia Legislativa, também colocará a conclusão das obras na sua pauta de prioridades.

Ao falar sobre o tema, Glaucione lembrou que o processo das Casas iniciou em 2019, logo que o presidente Jair Bolsonaro assumiu a Presidência, e anunciou a liberação de 100 convênios de Casas Populares para o Brasil, dos quais 10 foram para a Região Norte, e apenas um para Rondônia, “e esse um, eu corri, catei ele e trouxe para Cacoal”, citou, lembrando sua peregrinação em Brasília juntamente com a irmã Claudia, então secretária de Fazenda e atual candidata a deputada federal pelo mesmo partido.

“Conversamos com o ministro e garantimos o Convênio para Cacoal. Depois, conquistamos o terreno, viabilizamos o asfalto, entregamos as senhas para a seleção, e demos andamento ao processo. Mas depois parou, tentaram cancelar o Sorteio, porém não ocorreu porque não foi constatada nenhuma ilegalidade, e mesmo assim, continua tudo parado. Mas se eu tiver a oportunidade de ter outro mandato, vou lutar para que sejam concluídas e entregues as famílias que tanto precisam”, resumiu.