O presidente da Câmara de Vilhena, Samir Ali (Podemos), através de nota oficial divulgada no final da tarde desta terça-feira, 6, se manifestou a respeito do fato ocorrido em plena sessão ordinária na manhã de hoje no plenário do Legislativo (leia mais AQUI).

Na nota, Samir informa que sofreu ofensas e agressões do prefeito interno de Vilhena, Ronildo Macedo (Podemos), que invadiu o plenário durante a sessão.

O parlamentar avalia o fato como “episódio triste e vergonhoso” e pediu desculpas à população de Vilhena.

Ele informou que o um Boletim de Ocorrência foi lavrado em nome de todos os vereadores e agora “caberá ao que rege o Regimento Interno da Câmara sobre as providências cabíveis”.

