No debate na Rede TV Rondônia, na última sexta-feira (9), o candidato ao Governo do Estado Coronel Marcos Rocha resumiu suas ações de três anos e nove meses de gestão.

O governador ressaltou investimentos, obras em andamento e propostas de continuidade nas áreas de saúde, meio ambiente, educação, lazer e entre outros temas.

Iniciando o debate, o Coronel Marcos Rocha falou dos princípios cristãos e familiares que o norteiam, além de sua experiência como professor, coronel da Polícia Militar, gestor público nas secretarias de Educação e Justiça, e agora como governador. Como principal desafio abordado, ele mencionou quando enfrentou em seu primeiro mandato ao administrar Rondônia no pior momento, que foi a pandemia da covid-19 (de 2020, até o presente momento).

Como primeiro assunto abordado, o tema “Lazer” foi categoricamente demonstrado pelo Coronel Marcos Rocha, sendo uma ação de maior desempenho por parte do Estado. A exemplo do projeto “Governo na Cidade”, que destinou mais R$ 230 milhões em investimentos para construção de praças, calçadas e iluminação pública, sendo cerca de 30 cidades onde já iniciaram as obras e as demais devem começar em breve. O candidato também mencionou a importância da implantação da Expoporto, que fortaleceu os aspectos culturais e esportivos, contribuindo para o desenvolvimento econômico da Capital e até dos municípios

Na área do Meio Ambiente, o candidato pontuou as ações desempenhadas pela pasta, relacionando à missão de proteger o ser humano e o meio no qual ele vive. “Nosso Estado é movido pelo agronegócio, nossa Sedam [Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental] é a única que possui a letra D, porque cuida do meio ambiente e também do ser humano”, resumiu. A produção do Agronegócio, segundo ele, cresceu de R$ 9 bilhões em 2019 para mais de R$ 20 bilhões em 2022.

Indagado sobre quais serão os seus objetivos na Saúde para o próximo mandato, o governador explicou a atual fase do novo Hospital de Urgência e Emergência que está para terminar o projeto, contendo a área onde será construído. E como marco no período da pandemia, o governador lembrou a compra do prédio que hoje abriga o Hospital da Retaguarda, salvando a vida de muitas pessoas, além de um acordo com a Agência Brasileira de Cooperação (ABC) para reiniciar a obra completa do Hospital Cosme e Damião.

O candidato ao Governador de Rondônia ressaltou que trabalha para as pessoas, que pensa em pessoas e que ama pessoas. Ele anunciou que o Estado continua crescendo na agricultura, na segurança pública com inúmeros investimentos em profissionais e qualidade na educação, afirmando que o Ideb não foi maquiado. Rondônia tem a 6ª maior pontuação em nível nacional e a primeira na Região Norte, reforçando que o trabalho em benefício da classe é fruto do empenho do Governo do Estado, que disponibilizou diversos investimentos.

“Não foi feito tudo que eu gostaria. Mas temos que lembrar que há problemas de décadas. E estamos atuando firmes e fortes para trazer o respeito e a justiça para a nossa gente”, declara Coronel Marcos Rocha.

Ao final do debate, do lado de fora da emissora, um grande grupo de apoiadores aguardava o candidato para parabenizar por sua participação. Ele foi calorosamente recebido por eles ao som do jingle oficial da campanha vitoriosa.

