A Associação dos Moradores e Amigos do Conjunto Residencial Maria Moura, no Município de Vilhena, com sede provisória situado na Rua 101 – 09, número 2288, no Conjunto Residencial Maria Moura, por meio da Presidente da Comissão Provisória e demais membros da sociedade civil convidam e convocam todos os moradores do bairro do Conjunto Residencial Maria Moura e adjacências para a Assembleia Geral de constituição e fundação da Associação, bem como para a aprovação do Estatuto e eleição da primeira Diretoria, Conselho Fiscal e Conselho de Ética.

Artigo 1º. Ficam convocados todos os interessados, nos termos do artigo 53, “caput”, da Lei n° 10.406 de 10 de janeiro de 2002, (Código Civil Brasileiro), para a realização da Assembleia Geral de constituição e fundação da Associação, aprovação de Estatuto e eleição da primeira Diretoria, Conselho Fiscal e Conselho de Ética, que será realizada dia 18 de setembro de 2022, na Pracinha do Conjunto Residencial Maria Moura, Rua 102 -10, esquina com a Kapa 152 às 9h, em primeira convocação em seguida às 9h30 em segunda convocação com qualquer número de presente, em que se instalará a Assembleia para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

Constituição e criação da Associação. Eleição de sua primeira Diretoria e de seu primeiro Conselho Fiscal. Posse da chapa eleita. Apreciação e aprovação do Estatuto Social.

Artigo 2º. Os interessados em concorrer para a eleição dos membros da Diretoria Administrativa, Conselho Fiscal e Conselho de Ética da Associação deverão compor suas Chapas contendo os cargos e os nomes completos dos candidatos com as respectivas autorizações individuais, acompanhadas de número do documento de identidade pessoal e fotocópias do CPF e carteira de identidade, sendo que referidos documentos e a inscrição da Chapa deverão ser encaminhados para o e-mail insight.ro@gmail.com, com até o dia 2 (dois) dias antes da Assembleia, sendo que poderão ocorrer inscrições de chapas e candidatos no próprio dia da presente Assembleia, durante a realização da mesma. Informamos ainda, que para o registro da Ata no Cartório podem ser solicitadas as certidões negativas dos seus membros.

Artigo 3º. Quem tiver interesse em receber a minuta do Estatuto para leitura e conhecimento antes da votação pode solicitar o encaminhamento no referido e-mail ou requerer via aplicativo de celular (Whatsapp) nos grupos de moradores criados pela Equipe do Trabalho Social, devendo apresentar a documentação solicitada.

Contando com a presença e participação de todos os interessados e interessadas, subscreve-se o presente edital de convocação.

Vilhena, 10 de setembro de 2022.

Janes Aparecida Bueno da Silveira Coutinho

Presidente da Comissão Provisória para Fundação e Constituição da AMACREMM

Responsável pelo Trabalho Social

AUTORIZAÇÃO INDIVIDUAL PARA INSCRIÇÃO

E REGISTRO DE CANDIDATURA

A Ilma

Janes Aparecida Bueno da Silveira Coutinho

Srª. Presidente da Comissão Provisória para Fundação e Constituição da Associação de Moradores e Amigos do Conjunto Residencial Maria Moura

NESTA

Em conformidade com o disposto no Edital de Convocação para Assembleia de Fundação da Associação de Moradores e Amigos do Conjunto Residencial Maria Moura venho pelo presente requerer minha inscrição como CANDIDATO (A) a cargo eletivo da Associação, requerendo ainda o registro de minha candidatura, na forma abaixo discriminada.

PROCESSO ELEITORAL

DADOS DO CANDIDATO

NOME:________________________________________________________________

RG e/ ou: CPF: _________________________________________________________

Cargo que desejar ocupar:_________________________________________________

Endereço: ______________________________________________________________

Cidade:___________________________________CEP: ________________________

Telefone: e-mail:________________________________________________________

Ocupação (trabalho) que desenvolve: ________________________________________

Nome da chapa:_________________________________________________________

CARGO PRETENDIDO: _______________________________________________

Vilhena, ____/setembro/2022

_____________________________________________________________

Assinatura do candidato