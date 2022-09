Um homem identificado pelas iniciais W.L.D., foi preso na sexta-feira, 9, por policiais militares da Patrulha Reforço que fazia ronda pelo residencial União, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Patrulha Reforço, fazia ronda de rotina pela pelo residencial União, quando receberam informação que um homem conhecido no mundo do crime por “Chocolate” havia recebido drogas e estava se preparando para distribuir.

Contudo, em dado momento os policiais observaram um carro, no qual batia com descrição do veículo que o suspeito utilizava para fazer o “corre”. Ele transitava pela Avenida Perimetral.

Com isso, foi dada voz de parada ao condutor que não obedeceu e empreendeu fuga sentido bairro Moises de Freitas em alta velocidade, colocando sua vida em risco do passageiro identificado pelas iniciais A.S., e de terceiros que transitavam nas vias públicas.

Entretanto, foi solicitado apoio de outras guarnições para fazer o cerco e abordar o suspeito.

Em revista no veículo, foi encontrada uma mochila com 2.164 gramas de substancia aparentando ser cocaína e uma balança de precisão.

Na casa do suspeito foi localizado cerca de 11 gramas de substância aparentado ser pasta base de cocaína (crack), uma balança de precisão, certa quantia dinheiro e outros objetos.

Diante dos fatos, a dupla foi encaminhada para a delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.