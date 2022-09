A convenção realizada pelo Partido Progressista (PP) de Vilhena na noite deste sábado, 10, acabou se revelando surpreendente com uma reviravolta com relação a expectativa que havia sido criada em torno do evento.

Isso porque a tendência era que a legenda lançasse candidato a prefeito da cidade nas eleições suplementares de 30 de outubro, firmando aliança com o MDB local, que indicaria o candidato a vice-prefeito.

Porém, os convencionais decidiram manter a aliança entre os dois partidos, só que invertendo as posições: o PP lança o candidato a vice-prefeito, com o MDB sendo cabeça de chapa.

Entre os Progressistas ficou decidido nesta noite que o nome a ser indicado como candidato a vice-prefeito é o do empresário Aparecido Donadoni, que esta semana desistiu de concorrer a deputado federal. Caso ele não aceite a indicação, a legenda irá buscar outro nome.

A reportagem do Extra de Rondônia acompanhou a convenção e acabou conversando com o presidente do MDB, que prestigiou o evento.

Rafael Maziero afirmou que o partido fará sua convenção no dia 16, e que o MDB tem três nomes em avaliação para ser candidato a prefeito. Ele não adiantou nome algum, mas o Extra apurou que o empresário Carlos Schumman Junior é o mais cotado dentro do partido para ser o cabeça de chapa.

Maziero disse que o que aconteceu nesta noite do sábado é fruto de várias reuniões e encontros entre os partidos, “sempre visando o melhor para Vilhena, com uma chapa forte que resgatará a dignidade e restaurar a política local do Município”.