O Campus da Fimca em Vilhena tem a marca do “Grupo Aparício Carvalho”, se diferenciando entre as demais instituições de ensino superior de Rondônia, trazendo qualidade em educação e infraestrutura.

Através do seu compromisso com a excelência acadêmica e científica, o principal objetivo do grupo Aparício Carvalho é contribuir para o desenvolvimento humano, social e econômico do município.

Em visita à redação do Extra de Rondônia, o coordenador da unidade em Vilhena, Wellington Nascimento Moura, explicou os investimentos da instituição e destacou importância para o município de Vilhena.

“A Fimca está em Vilhena há 10 anos, sempre inovando, investindo, trazendo benefícios. Atualmente geramos mais de centenas de empregos e, quando abrir a próxima unidade, esse número irá dobrar, proporcionando mais geração de emprego. Esse é o objetivo do grupo Aparício Carvalho: poder ajudar, não só o município, mas também todo o Estado. Tudo foi comprado aqui na construção da nova unidade em Vilhena, gerando mais fluxo ao comércio local”, descreve Wellington.

O coordenador também enfatiza que a nova unidade, localizada na Avenida Capitão Castro, conta com espaço todo equipado, laboratórios especializados, salas de aulas climatizadas, profissionais renomados e cursos de alta qualidade.

Wellington também contou sobre a construção do novo campus da instituição, denominada “Moisés de Freitas”, que iniciará em breve, gerando emprego e renda, movimentando o setor econômico de Vilhena. “O campus contará com um novo portfólio de cursos. Posso adiantar que serão cursos que ainda não existem na região. Isso vai possibilitar que as pessoas não precisem mais sair de Vilhena para poder realizar a faculdade dos sonhos”, destacou.

Atualmente, a Fimca disponibiliza os seguintes cursos: Fisioterapia, Enfermagem, Engenharia Civil, Educação Física, Odontologia, Direito, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Farmácia, Arquitetura e Urbanismo, Psicologia, Engenharia da Computação, Medicina Veterinária.

As inscrições para os vestibulares podem ser realizadas através do site: www.vestifimca.com.br

OUTRAS FORMAS DE INGRESSAR NA FIMCA

(Nota do ENEM / 2 graduação / FIES / Prouni e “Bolsa Aceduca” com até 70% de desconto)

A Associação Educacional e Assistencial Dr. Aparício Carvalho de Moraes no cumprimento da sua missão Institucional de promover o acesso de jovens ao ensino superior, firmou convênio com as Faculdades Integradas Aparício Carvalho (Fimca), Unidades de Porto Velho, Unidade de Vilhena, Faculdade Metropolitana e com a Faculdade de Educação de Jaru (Fimca) Unicentro, para concessão de bolsas de estudos não reembolsáveis, podendo alcançar desconto de até 50% dependendo dos dados sócio-econômicos do candidato. Todos os cursos oferecidos pela instituição têm um porcentual de desconto.

A Fimca está localizada na Rua Marques Henrique, 625 – Centro e para mais informações através do número (69) 3322-8966.