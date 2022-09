Em visita ao Extra de Rondônia na manhã desta quinta-feira, 15, o presidente interino da Câmara Municipal de Vilhena, Samir Ali (PODEMOS), confirmou que está fora da sucessão municipal a ser realizada em eleição suplementar que acontece em 30 de outubro, e que vai concentrar seus esforços na campanha eleitoral de seu correligionário Léo Moraes ao governo.

Samir não quis comentar a polêmica em torno do racha local do PODEMOS, mas deixou evidente seu desconforto com a situação, porém acredita que o momento atual é de trabalhar para que o seu partido garanta presença no segundo turno da sucessão estadual, através de Moraes.

“Trata-se de um político de primeira grandeza, que defende a humanização do sistema público, com ações voltadas a priorizar a melhoria de vida das pessoas, além de defender pautas como inclusão social, acessibilidade e valorização dos servidores públicos com muita convicção”, avalia Samir.

Ele também destaca que Léo Moraes tem forte identificação com as cidades do Cone Sul, em particular com Vilhena, para a qual destinou verbas e promoveu apoio na Câmara Federal através de seu mandato parlamentar, “e que sua eleição será importante para a nossa região”.