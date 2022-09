O deputado federal Léo Moraes, presidente estadual do Podemos e candidato ao governo de Rondônia, visitou a redação do Extra de Rondônia, em Vilhena, na manhã desta sexta-feira, 16, momento em que falou de sua campanha no Estado, elogiou seu candidato a vice-governador, Rildo Flores, e analisou questões locais da sigla que movimentaram a política nos últimos dias.

Ele destacou que é o único candidato que tem na sua chapa um representante do Cone Sul e que “isso demonstra nossa preocupação, respeito e interesse de dialogar com os moradores da região a partir de Vilhena que é a capital dos municípios do Cone Sul”.

Moraes disse que, durante a campanha, constatou que os moradores do Estado pedem melhorias urgentes no setor de Saúde Pública. Ele analisa que, mesmo com tanto dinheiro, Rondônia não tem resultados. “Isso é em decorrência da incompetência, má gestão na área. É a espetacularização da morte no momento da pandemia. Glamourizaram a desgraça alheia, e isso trouxe prejuízos que impactaram na vida de todos”, observa.

Ao analisar a segurança pública, ele afirma que o setor em Rondônia “está péssimo”. Para ele, não existe autonomia para as policias, existe carência e déficit de profissionais no setor, falta contratação e novos concursos, além de valorização profissional.

FALHAS NAS PESQUISAS

Sobre recente pesquisa divulgada onde aparece em terceiro lugar com apenas 10% de aprovação do eleitorado, Moraes criticou os institutos, mas, ao mesmo tempo, vê o lado positivo que o percentual representa em sua campanha.

“As pesquisas nos últimos anos tem falhado em Rondônia. Isso é inegável, inquestionável. Basta rebuscar o passado recente. Agora, também eu respeito pesquisa e me motiva. A gente consegue enxergar a proximidade de ir ao segundo turno e ganhar a eleição. Até porque nós temos as melhores propostas e falamos a verdade à população. A gente não faz política de oportunismo ou de conveniência. Nunca fomos ‘caroneiros’ na vida pública”, explica.

Ele garante que seu governo, caso eleito, será diferente, trabalhando de forma permanente. “Temos dentro do programa asfalto nas cidades que ligam a outras, para interligar os municípios. Essa é uma realidade possível diante a previsão de orçamento”.

ELOGIO A VICE

Moraes também aproveitou o momento para elogiar seu candidato a vice-governador, o Coronel da PM, professor e advogado Rildo Flores, de Vilhena. “Temos à disposição uma pessoa de grande gabarito, competente e que respeitou a sua tropa, sua gente. Hoje eu posso dizer que tenho alguém que entende de segurança pública como ninguém no Estado. E, para mim, isso vai ser fundamental. Precisamos atuar fortemente e com tecnologia na área. Rildo vai nos ajudar, não como vice, mas como governador, porque tem capacidade para isso”, destaca.

DIVERGÊNCIA LOCAL

Com relação a divergências envolvendo o prefeito interino Ronildo Macedo e o presidente do Legislativo, Samir Ali, que são importantes membros do Podemos, Moraes disse apenas que “sempre respeitamos a autonomia local, as posições domésticas. Certamente, os convencionais irão escolher o melhor para o partido. Eles têm essa confiança e crédito para realizar um bom trabalho”

Encerrando a entrevista, Moraes frisou que a população rondoniense pode esperar muito trabalho na sua gestão. “Toda missão que me foi dada, foi cumprida de forma pró-ativa. Foi assim com vereador, deputado estadual e agora na condição de deputado federal. E, por onde passei, sempre tive um número bom de projetos aprovados e fiscalizados”.