Tido como um dos expoentes da nova geração de políticos de Rondônia, o candidato a deputado federal Vinícius Miguel (PSB) esteve no final de semana no Cone Sul do Estado, ocasião em que percorreu os municípios da região e promovendo várias ações de campanha.

Vinícius aproveitou a passagem por Vilhena para visitar o Extra de Rondônia, ocasião em que falou sobre o momento de sua campanha. O candidato mostrou-se satisfeito com a movimentação em torno do projeto político que encabeça, sobretudo pelo fato das adesões estarem acontecendo de modo espontâneo, e com a mobilização de lideranças da sociedade, dos mais diversos setores.

“Estamos conseguindo conquistar apoio de pessoas influentes, formadores de opinião, que se tornam eventuais multiplicadores de nossas propostas, atingindo justamente aquele público que está indefinido com relação à escolha de candidatos às eleições proporcionais, e isso pode acabar fazendo a diferença, pois trata-se de um eleitor qualificado, cujo posicionamento acaba influindo em seu círculo de relacionamento”, avalia Vinícius, destacando que sua campanha tem sido feita com “muita limitação financeira, mas com bastante dedicação e boa-vontade de apoiadores”.

Tendo como base de apoio setores do funcionalismo público, magistério, profissionais liberais, universitários e segmentos populares, Vinícius defende as bandeiras da ética, do comprometimento com as pessoas e não com grupos políticos, e propõe a “política do homem comum, que não está atrelado e interesses de quer participar da vida pública sem interesses escusos”.

Por isso, não se apresenta com discursos ensaiados e propostas repetitivas, afirmando que sua luta no Congresso Nacional será foca no enfrentamento de questões como o acelerado empobrecimento da população, o apoio ao chamado “terceiro setor” para atender o que avalia como “explosão de demanda” sobre essas entidades e organizações que atendem segmentos específicos da comunidade, e deter o abandono do poder público nos mais diversos setores, e a omissão do governo quanto ao alarmante indicador de insegurança alimentar, “que só em Rondônia atinge 26% da população”.

Para viabilizar suas ideias ele se dispõe a trabalhar na Câmara dos Deputados no sentido de ampliar os programas de transferência direta de renda; industrialização da agricultura para superar o paradigma de Rondônia em ser exportador de produtos primários; apoio ao pequeno produtor e a agricultura famílias; avançar com o associativismo e o cooperativismo; investir em qualificação da mão de obra local, e outras pautas do gênero.

Por outro lado, ele se dispõe a ter atuação legislativa mais relevante que a exercida pela bancada atual, “na qual imperam a inoperância, a ausência de propostas e um silenciamento absurdo da parte dos deputados com relação aos temas nacionais e até mesmo com relação à questões de âmbito regional”.

Tocando um projeto político onde teve que se reinventar no meio do caminho, posto que em princípio concorreria ao governo do Estado e depois acabou encampando uma candidatura à Câmara Federal, Vinícius está otimista e tem convicção que sua passagem pelo Cone Sul foi produtiva, e deverá ser frutífera nas urnas no dia 02 de outubro, “apoio este que irei retribuir com muito trabalho e dedicação no Congresso Nacional”.