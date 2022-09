Atletas da Associação de Voleibol de Vilhena (AVV) foram convocadas para fortalecer a seleção rondonienses e disputarão o Campeonato Brasileiro de Seleções promovido pela Federação Brasileira de Voleibol.

O evento ocorrerá em Rio Branco, capital do Acre, iniciará nesta quarta-feira, 21, reunido sete seleções.

De com o técnico e fundador da AVV, Silvan Freitas, as atletas vilhenenses medirão forças com seleções de Sergipe, Acre, Amapá, Bahia, Maranhão e Piauí. As três melhores conseguirão acesso à primeira divisão para a edição de 2023.

“Motivo de muito orgulho para AVV as atletas Gabriela Godoy (2007), Eloisa Rabelo (2008) e Beatriz Heguedus (2007), são frutos do trabalho de base desenvolvido nas categorias de base da Associação e elas já vinham apresentando ótimo desempenho nas competições que a AVV participou na temporada. A convocação premiou a dedicação dessas meninas e o apoio familiar que não mediram esforços para que este sonho fosse alcançado”, disse Freitas.

De acordo com o treinador, nos últimos meses, foram vários finais de semana em que as atletas se locomoveram às cidades de Espigão do Oeste, Cacoal, Pimenta Bueno e Ji-Paraná para participarem do processo seletivo e também dos treinos preparatórios sob o comando dos técnicos Cesar Epifânio (Espigão do Oeste) e Edmur Gomes (Nova Brasilândia), com o intuito de alcançarem as melhores condições técnicas e mostrar a força do voleibol rondoniense.

Ele informou que a viagem das vilhenenses ocorreu na madrugada deste domingo e o primeiro desafio será enfrentar a seleção de Sergipe.