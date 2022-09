Os mandos dos jogos de ida e volta das finais da Copa do Brasil foram sorteados nesta terça-feira (20), na sede da CBF, e quem decidirá em casa o mais importante torneio entre clubes do país é o Flamengo.

Dessa forma, a partida de ida ocorre na Neo Química Arena, no dia 12 de outubro. No dia 19, na partida decisiva, o palco será o Maracanã.

Capitães das equipes, Diego, do Flamengo, e Cássio, do Corinthians, estavam presentes no evento. O goleiro do Timão, apesar do sorteio não tão favorável, segue confiante para a decisão. “Flamengo decide em casa, mas estamos muito confiantes, serão dois grandes jogos, duas grandes torcidas. Independentemente de decidirmos no Maracanã, estamos confiantes”, disse o arqueiro.

Já Diego comemorou o resultado do sorteio. “Gostei, se pudesse escolher, decidiria em casa mesmo. Mas, em percentual, tudo igual. O que vem pela frente é desafiador, mas estamos preparados e motivados”, pontuou o meia.

Durante a campanha na Copa do Brasil, tanto Corinthians quanto Flamengo viveram as duas situações. Nas oitavas, o Corinthians decidiu fora de seus domínios, contra o Santos, na Vila Belmiro, enquanto o Rubro-Negro jogou a partida decisiva no Maracanã, diante do Atlético-MG.

Já nas quartas, o time carioca jogou fora de seus domínios, contra o Athletico-PR, enquanto o Timão contou com a força de Itaquera para golear o Atlético-GO. Nas semifinais, contra Fluminense e São Paulo, respectivamente, as duas equipes decidiram em casa.