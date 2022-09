Em reunião com produtores da Linha 21 de Cacoal, a candidata a deputada estadual Glaucione (MDB), destacou os trabalhos realizados em favor da área rural, que segundo ela, sempre foi tratada com prioridade em sua gestão como prefeita de Cacoal.

“Sempre começávamos daqui pra lá, por ser uma região de bacia leiteira com uma produção muito grande, e que portanto, precisa de estrada boa”, ressaltou.

No encontro com os agricultores, a candidata também lembrou das reformas feitas nas Escolas, incluindo as da área rural. “Sabemos que vocês são apaixonados pela Escola daqui, e sempre se dedicaram, porém, quando assumimos, era tão deteriorada que se falava em fechá-la. Com apoio da comunidade, reformamos, melhoramos os mobiliários, climatizamos e assim, cuidamos de todas as 24 instituições de ensino do município”, salientou, lembrando que na área rural, as Escolas não contavam com Secretaria, e também as implantou em todas elas.

“Meu cuidado com a área rural sempre foi grande, por ser filha de agricultor, sei da realidade do homem do campo e por isso, tenho como prioridade apoiá-lo”, complementou.

Na oportunidade, Glaucione também falou sobre outros investimentos feitos em sua administração como chefe do Executivo do município; e fez esclarecimentos sobre a acusação de envolvimento na Operação Reciclagem.

Emboscada

De acordo com a candidata que concorre ao pleito eleitoral de 2022 com candidatura 100% deferida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ou seja, é ficha limpa, trata-se de um “golpe político, uma emboscada”, armada por um grupo que queria tirá-la do Poder.

A “cama de gato”, segundo Glaucione foi preparada através do empresário Fausto de Oliveira Moura, que fez amizade com ela ao ponto de tomar café em sua casa todas as vezes que passava por Cacoal. Com o tempo, ofereceu apoio à Campanha dela, se dizendo admirador do seu trabalho e que acreditava piamente que ela seria a próxima governadora do estado.

“Tanto que fui conduzida daqui para ser ouvida, e até hoje não fui, e os áudios das imagens divulgadas amplamente em rede nacional nunca foram revelados”, explanou.

Glaucione também abriu a reunião para questionamentos, incluindo sobre o caso, assim como tem feito em todas os encontros que participa. “Não tenho nada a esconder, e tenho convicção sobre a minha índole, podem perguntar”, desafiou, respondendo à todas as perguntas “olho a olho”, e agradecendo a todos pela presença, apoio, entendimento, e pela grande oportunidade que tem tido para fazer esclarecimentos e falar a verdade de fato em relação ao ocorrido.

Investimentos

Como prefeita de Cacoal, Glaucione, que tem a marca do trabalho em seus 31 anos de serviço público, também investiu em patrolamento, recuperação, cascalhamento, abertura de carreadores e travessões nas estradas rurais; recuperou mais de 200 pontes, construiu galerias e bueiros; entregou tratores, tanques, aviários através das Associações; apoiou a Tradicional Festa da Linguiça da Linha 21 à qual se comprometeu em resgatar, caso seja eleita; e apoiar outros eventos importantes para a área rural do município como gestora, e da região como deputada em dois mandatos.

“Podem ter certeza, se vocês me elegerem, vou continuar lutando ainda mais pela agricultura”, garantiu.