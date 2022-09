A campanha do candidato a deputado federal Padovani da Agricultura (PSC), que já vem mobilizando Rondônia de ponta a ponta, desembarcou com tudo em Porto Velho, com a chegada na cidade do já famoso “Trator do Padovani”, veículo com o qual ele percorreu o Estado nas últimas semanas.

O trabalho de marketing da campanha do candidato tem sido intenso e competente fazendo com que ele seja o concorrente à Câmara Federal de maior visibilidade entre os demais, e hoje pode-se falar que Padovani é o símbolo do setor produtivo do Estado de Rondônia nesta disputa eleitoral.

Evandro Padovani tem andado pelo Estado com seu trator representando o segmento do agro rondoniense, e se apresenta como legítimo representante do segmento e entre os demais candidatos, dada sua história de vida e trajetória à frente da Secretaria de Estado da Agricultura, período em que os indicadores do setor foram projetados para cima em diversos segmentos, tornado Rondônia como referência em diversas áreas de produção, assim com classificada como de elevado potencial em outras.

“E é para dar prosseguimento a este trabalho, agora na esfera federal, que me apresento como candidato a integrar a bancada de Rondônia na Câmara dos Deputados, onde teremos plenas condições de atuar no sentido de alavancar ainda mais o agro de nosso Estado, trazendo progresso, riqueza e desenvolvimento para a nossa população”.

