O Instituto Nacional do Seguro Nacional (INSS) está sediado em Vilhena há mais de 20 anos. O órgão que já serviu muito a população da região tem deixado segundo o candidato a deputado federal Rafael Maziero (MDB) “na mão” nos últimos 10 anos.

“A falta de um deputado federal nascido em nossa cidade e que lute pelo povo do conesul, tem feito com que o INSS cada vez mais seja um problema do que uma solução para os que precisam. Não dá mais, a população não aguenta e nem tem condições, por exemplo, de ir até Porto Velho para realizar as perícias médicas. Isto é um absurdo, como vereador levantei esta discussão, mas não encontrei apoio em nossa bancada federal. Agora, como deputado federal, quero ter este compromisso e enfrentar esta briga”, disse Maziero.

Segundo o candidato, é triste a situação na demora e espera por uma perícia médica. “Já recebi vários pedidos de apoio para compra de passagem e alimentação, porque a família não tinha condições de ir a Porto Velho realizar a perícia. A pessoa já está em situação difícil, seja por acidente grave ou doença e ainda tem que se submeter a uma situação constrangedora como está”, desabafa Rafael.

Para comprar esta luta em prol dos interesses da região do conesul, se faz necessário ter um deputado federal eleito. “Esta luta agora será minha. E assumo o compromisso com nossa região de reativarmos todos os serviços do INSS e assim defender a nossa população”, finalizou o candidato Maziero.