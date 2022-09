O cuidado com a saúde mental é uma iniciativa que ocorre durante todo o ano, mas este mês, oficialmente ganha destaque como a campanha “Setembro Amarelo”, quando profissionais de saúde se organizam para levar à população a importância da prevenção de doenças emocionais e oferecer meios de tratamento e apoio, entre os objetivos está o de contribuir com a redução no índice de suicídio. O mês de setembro é conhecido por permitir diálogo e compreensão.

Como parte das ações desenvolvidas alusivas ao Setembro Amarelo, na quinta-feira (21) foi realizada uma palestra, no auditório da Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, visando oferecer aos servidores uma espécie de rede de apoio: foram feitas escutas individualizadas e os participantes interagiram num espaço de risco avaliativo psicológico, ou seja, os profissionais de Saúde estavam atentos para diagnosticar pessoas em sofrimento psicológico e oferecer ajuda e/ou tratamento. A ação foi uma iniciativa da Secretaria de Obras e Serviços Públicos – Seosp, e contou, também, com a presença de servidores da Secretaria de Estado da Educação – Seduc.

A psicóloga Elizete Gonçalves ressalta a importância do cuidado com a saúde mental. “A saúde mental precisa ser cuidada de janeiro a janeiro. É de suma importância que a saúde mental se torne pauta e como a falta de cuidado pode interferir na nossa saúde física e em todas as questões que nos constituem como ser humano. Dessa forma se faz necessária a a implantação efetiva de políticas públicas de saúde mental, a intensificação nas campanhas e na psicoeducação como ferramenta de cuidado e prevenção do suicídio das pessoas e nas instituições.

Quebrar o tabu, abrir espaços de diálogo sobre o que incomoda, psicoeducar a população sobre os transtornos mentais e oferecer acesso à rede de saúde, podem ser potenciais fatores de proteção”, afirma Elizete Gonçalves.