A Sicoob Credisul, cooperativa de crédito com sede em Vilhena (RO), alcançou a marca de 80 mil cooperados, mantendo o feito de crescimento de 22,88% até setembro, com uma média de 1,6 mil novos associados por mês.

Consolidada no mercado, a Sicoob Credisul é a maior cooperativa de crédito da região Norte, ocupando o 5º lugar do ranking de cooperativas do Sistema Sicoob. Seus diferenciais são a oferta de crédito acessível e com menores taxas para empresas e pessoas físicas, um variado portfólio de produtos e serviços, além de desenvolver ações e projetos sociais nas comunidades em que está presente.

Ivan Capra, presidente do Conselho de Administração, destaca que a marca de 80 mil cooperados demonstra a credibilidade e confiança que a cooperativa possui. “Cada vez mais as pessoas estão percebendo o valor e as vantagens que o cooperativismo traz para o mercado e para a região. O nosso maior patrimônio é a credibilidade e a confiança, temos conquistado isso principalmente por oferecer uma melhoria na qualidade de vida de cada localidade em que estamos presente”.

Prestes a atingir a marca histórica de R$ 5 bilhões em ativos administrados, a Sicoob Credisul conta hoje com 43 unidades de atendimento distribuídas nos estados do Acre, Amazonas, Mato Grosso e Rondônia.