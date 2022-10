Acontece neste final de semana entre os dias 8 e 9 de outubro, a 2ª edição do evento “Impact women” em Vilhena.

O evento é exclusivo para mulheres, idealizado pela empreendedora Charla Karen, com o intuito de proporcionar experiências únicas para as vilhenenses.

De acordo com Charla, “a primeira edição foi um grande sucesso, mas agora promete ser melhor ainda. Juntamos muitas empreendedoras em diversos ramos para que possam mostrar seus trabalhos incríveis e a diferença que vamos fazer para cada uma”, frisa a idealizadora.

O evento irá contar com promoções incríveis e serviços abaixo do valor nos segmentos de: bronze, extensão de cílios, designer de sobrancelhas, body piercer, tatuagens, produtos boticário e natura, além de doces, moda feminina, lingerie, nails design, açaí, roupas para academia, produtos Mary Kay, tranças, cabelereira, psicóloga, perfumes Hinode e semi-joias.

A organizadora promete ótimos preços em produtos e em todos os serviços.

O evento também contará com coffe break durante sua realização, com Workshop gratuito sobre “O que é Autocuidado” com a psicóloga Carolaine Castro, no dia 8 às 15h, sorteios na página oficial do “Instagram” @impactwomenvha e presencial.

“Para concretizar esse tão sonhado evento, conto com a ajuda de 17 empreendedoras que também querem realizar a diferença nas mulheres e fazer parte desse momento de cuidado e amor próprio. Fico feliz por ter o apoio de todas elas”, comenta Charla.

O evento acontece no sábado das 08h às 17h e domingo das 08h às 16h, no Clube Pool, localizado na Avenida 1º de maio, n°4990 – no bairro 5° BEC, em Vilhena.