O vereador Dhonatan Pagani (Podemos), de Vilhena, se viu mais uma vez envolto sob o manto da controvérsia após postagem de um vídeo de dez segundos em suas redes sociais, soltando um rojão logo após a contagem dos votos da campanha eleitoral do último domingo, 2.

O ato poderia ser considerado banal para a grande maioria das pessoas e plenamente justificado na situação em que o vereador se encontrava, posto estar comemorando os 7.533 votos que obteve nas eleições de domingo, algo expressivo diante das circunstâncias das eleições e de sua campanha, concorrendo ao cargo de deputado estadual. Apesar da expressiva votação, não foi eleito.

O problema é que o vereador defende em seus discursos causas relacionadas a luta contra maus tratos a animais, assim como também fala a favor de autistas, e tanto um quanto o outro são drástica e negativamente afetados por explosões de fogos de artifício, então a ação de Pagani acabou indo contra sua retórica.

Diante da polêmica surgida em torno do fato, alimentada pelas conversas de bastidores que o colocam na condição de eventual candidato a vice-prefeito nas eleições municipais suplementares e do resgate de uma postagem do ano passado feita por ele criticando o uso de fogos em virtude de um incidente com um cachorro, Pagani fez postagens em suas redes sociais admitindo o erro e se desculpando.

“Sobre os rojões no ato da comemoração dos votos, mais uma vez, desculpa às famílias dos autistas, idosos e amiguinhos de 4 patas. Foi um erro no momento de euforia. Também sou um ser humano falho e é isso!”, disse através de sua página no Facebook.

Porém, como é normal nestas circunstâncias, as postagens críticas acabaram viralizando, enquanto o pedido de desculpas nem tanto.