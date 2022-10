O deputado estadual reeleito Jean Mendonça (PL) conversou com a reportagem do Extra de Rondônia nesta sexta-feira e falou a respeito do trabalho de campanha e expressou sua satisfação com o resultado obtido nas urnas.

Ele falou que o desempenho eleitoral resulta de sua atividade parlamentar, que mesmo tendo pouco tempo de exercício do mandato atual, trouxe benefícios a Pimenta Bueno e região, com emendas importantes, particularmente o encaminhamento de verbas para a saúde.

O deputado também credita o sucesso nas urnas ao trabalho de pré-campanha que realizou antes do período eleitoral, mantendo uma interação constante com a população, assim como com seu histórico de vida na política, assim como o de sua família, que acumula muitos anos de atividade no setor, “sempre focando proporcionar benefícios à comunidade”.

Ele frisou que os 13.448 votos que recebeu foram distribuídos por todos os 52 Municípios do Estado, o que comprova a abrangência de sua atuação parlamentar, e garantiu que para a continuidade de seu trabalho na Assembleia Legislativa o foco será mantido, atendendo as demandas da região de Pimenta Bueno, mas sempre trabalhando em favor de todas as cidades de Rondônia.