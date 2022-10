Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta segunda-feira, 10, a operação Stagger, que investiga crimes relacionados à pornografia infantojuvenil pela internet.

As investigações foram iniciadas no mês de agosto deste ano, a partir de relatórios enviados pelo NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) à Polícia Federal de Rondônia.

O NCMEC é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que recebeu apoio do Governo norte-americano para estabelecer um mecanismo centralizado de recebimento de “denúncias” sobre crimes relacionados a abuso sexual infantil e desaparecimento de crianças.

Após diversas medidas investigativas e em menos de dois meses, o NRCC, NÚCLEO REGIONAL DE REPRESSÃO AOS CRIMES CIBERNÉTICOS da Polícia Federal em Porto Velho, conseguiu identificar o suspeito de adquirir e armazenar arquivos de fotos e vídeos contendo pornografia infantil.

A Vara de Proteção à Infância e Juventude de Porto Velho-RO expediu um mandado de busca e apreensão que foi cumprido na residência do investigado, em Porto Velho. No endereço, durante as buscas, foram encontrados diversos vídeos contendo abusos sexuais em crianças e adolescentes em seu aparelho celular, momento em que foi dada voz de prisão ao investigado, pelo crime previsto no art. 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, com pena prevista de até 4 anos de reclusão e multa.

Além do aparelho celular, foram apreendidos diversos chips de operadoras de telefonia diversas, que podem ter sido utilizados para a prática do crime, e serão periciados pelo Setor Técnico-Científico da PF, e analisados por policiais federais do NRCC.