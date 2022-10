A Polícia Militar de Rondônia (PM/RO) garantiu, com seu efetivo, a segurança das eleições em todo o Estado.

Durante o período da manhã de domingo (30), foram registrados cinco crimes eleitorais no Sistema Integrado de Segurança (Siseg), sendo que um deles resultou em prisão; um problema com urna e uma comunicação policial.

Constam os crimes de boca de urna relatados nos municípios de Governador Jorge Teixeira e em Colorado do Oeste; em Cabixi e Campo Novo de Rondônia ocorreram violação de sigilo de voto e a realização de propaganda política de qualquer natureza no dia das eleições em que os agentes foram notificados e assinaram Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

SOBRE A PRISÃO

A prisão foi registrada no município de Campo Novo, onde o indivíduo foi flagrado tirando foto da urna eletrônica, e ao ser abordado pela mesária, negou os fatos, porém quando a Polícia Militar chegou ao local ele confessou que retirou foto e que havia mostrado ao seu irmão. Logo após, permitiu que a guarnição verificasse o seu aparelho celular, onde foi constatado na lixeira do aparelho, a imagem. O cidadão foi conduzido à Delegacia de Buritis.

Uma outra pessoa foi flagrada fazendo registro de seu voto, no município de Cabixi. Populares denunciaram o autor dos fatos que fez filmagens no momento que estava na urna de votação e posteriormente divulgou no aplicativo de troca de mensagens instantâneas. A autora dos fatos foi flagrada por uma pessoa que estava em sua agenda de contatos e verificou o crime eleitoral praticado. O fato foi comunicado a um agente de justiça que registrou o Termo Circunstanciado de Ocorrências para posteriores providências.

No município de Santa Luzia do Oeste, um indivíduo foi flagrado tirando fotos próximo à cabine de votação. Ele confirmou o fato ao ser abordado, e para providências cabíveis, a comunicação policial foi registrada.

NA CAPITAL

Apenas uma notificação quanto à propaganda política irregular foi constada em Porto Velho. E, de acordo com as informações do Boletim de Ocorrência, um veículo permaneceu pela manhã com propaganda eleitoral em frente a uma escola, onde ocorria a votação a menos de 100 metros. O proprietário do veículo não foi localizado, sendo a denúncia realizada no Tribunal Regional Eleitoral e as providências cabíveis tomadas.