Ao parabenizar o governador Coronel Marcos Rocha (União Brasil) pela reeleição neste domingo, o deputado Ezequiel Neiva (mesmo partido) afirmou que a vitória no segundo turno foi o reconhecimento da população pelo trabalho que Rocha vem desempenhando em todo o Estado, com atendimento aos 52 municípios e distritos. Marcos Rocha foi reeleito governador com 52,47% dos votos válidos, obtendo 458.370 votos, contra 47,53% de Marcos Rogério, que recebeu 415.278 votos. A diferença foi de 43.092 votos.

Wiveslando Neiva, que foi candidato a deputado federal pelo União Brasil, ficando na suplência do partido, também enalteceu a vitória de Marcos Rocha. Disse que a reeleição comprova o zelo com recurso público.

Para o deputado Ezequiel Neiva, com a reeleição o governador Marcos Rocha dará sequência aos projetos iniciados. Neiva destacou que Rocha enfrentou dois anos da pandemia da Covid-19 e que mesmo diante de tantos problemas o Estado cresceu. Disse que o governador conseguiu investir em projetos prioritários para o desenvolvimento de Rondônia, a exemplo do início das obras de asfaltamento da Rodovia do Boi, a maior obra de pavimentação da história do Governo de Rondônia.

O deputado afirmou ainda que dezenas de pontes de concreto foram construídas, além da eliminação de centenas de pontes velhas de madeira por tubos armcos, garantindo o escoamento da produção e o transporte escolar. “O Projeto Tchau Poeira está levando asfalto aos municípios e distritos. Um exemplo é o distrito de Nova Dimensão, que sonhava com a pavimentação do perímetro urbano da RO-420 e a obra está acontecendo”, acrescentou.

“Rondônia tem um governador municipalista. As 52 prefeituras receberam recurso do Estado que foi transformado num canteiro de obras com a execução de dezenas de projetos. Logo Porto Velho terá o tão sonhado Hospital de Urgência e Emergência (Heuro) para substituir o João Paulo II”, ressaltou Ezequiel Neiva.

Outro ponto de destaque na gestão de Marcos Rocha à frente do Governo, de acordo com Ezequiel Neiva, foi a valorização dos servidores públicos, com a efetivação do Plano de Cargos Carreira e Salário (PCCS) para diversas categorias. O deputado enalteceu a decisão de Marcos Rocha de ratear o recurso do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) entre os professores e demais profissionais da Educação, algo inédito em Rondônia.