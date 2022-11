Durante o conselho arbitral os clubes que disputam a elite do Rondoniense 2023 também receberam outra boa notícia.

A Federação de Futebol do Estado de Rondônia vai arcar com todos os custos da arbitragem do campeonato, o presidente do Sindicato dos Árbitros de Futebol do Estado de Rondônia Servilio Patrício parabenizou a FFER pela parceria em beneficio dos clubes, “mais uma vez a Federação firmando uma parceria muito importante para o nosso futebol, evitando atrasos e problemas com pagamentos dos árbitros e também em apoio aos clubes”. Ressaltou Servilio