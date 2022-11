A Sicoob Credisul doou na última quinta-feira, 10 de novembro, kits de Equipamento de Proteção Individual (EPI) e 10 roçadeiras, totalizando o valor de R$ 30.400,00, para a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Vilhena (Semosp).

Os equipamentos serão utilizados nas ações de revitalização e recuperação de áreas urbanas através do projeto “Semear e Ressocializar”, que usa mão de obra de apenados para garantir a limpeza da cidade.

Representando a Sicoob Credisul, o gerente de Tecnologia da Informação, Laércio Piccinin, acompanhou a entrega na sede da secretaria e reforçou o compromisso da cooperativa com este tipo de ação. “Essa é a força do cooperativismo. Estamos sempre em busca de contribuir com a comunidade e a região em que estamos presentes”.

Na ocasião, Laercio Nunes Torres, secretário de Obras e Serviços Públicos, destacou a necessidade desses equipamentos para manutenção do município e agradeceu o apoio. “Temos uma demanda grande na parte de roçagem. Atualmente estamos com o quadro de equipamentos defasado. Com a doação conseguiremos atender todo o município. Agradeço o apoio do prefeito Ronildo Macedo que solicitou o equipamento, à Polícia Penal que contribui por meio do projeto, e à diretoria da Sicoob Credisul que nos atendeu rapidamente”.

O valor destinado para compra dos equipamentos doados é oriundo do Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social (Fates) e parte do 7º princípio cooperativista – Interesse pela Comunidade.