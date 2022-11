Na manhã da última sexta-feira, 11, o prefeito Adailton Fúria (PSD) participou da solenidade de inauguração do Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado em Autismo, em evento que contou com a presença de pais, profissionais de educação e saúde, além de autoridades constituídas que foram prestigiar esse importante evento. O Centro está localizado na Avenida Porto Velho, 4.221, no bairro Clodoaldo.

O prefeito considerou esse empreendimento como a realização de um sonho de muitas mães e pais, que tanto aguardavam uma instituição como essa, com toda infraestrutura e equipe multiprofissional para que seus filhos sejam atendidos com dignidade.

Ele disse que ao longo do mandato participou de várias reuniões com as mães e pais dessas crianças e determinou aos profissionais que buscassem capacitação para que o município pudesse se tornar um centro de referência nesse tipo de atendimento. “Estou muito feliz por essas mães, que agora tem um local para educar os seus filhos, e também muito feliz pelo empenho de nossa equipe para a concretização de um momento como esse”, afirmou o prefeito.

O Centro de Educação ao Autismo contará com profissional de educação física, psicopedagogo, psicólogo e instrutor musical, entre outros especialistas. Alguns profissionais já foram contratados e outros serão contratados em breve.

Cacoal conta hoje com aproximadamente 200 alunos cadastrados e as mães e pais dessas crianças já podem procurar a direção do centro em busca de informações a respeito das matrículas de suas crianças.