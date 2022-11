O Núcleo de Inteligência da Polícia Militar (PM) localizou e prendeu nesta terça-feira, 15, M.A.B., de 25 anos, suspeito de tentar matar a tiros o agricultor Márcio Cesar de Souza, de 49 anos.

O crime aconteceu no dia 12 de outubro de 2022, em frete a um mercado na Rua 1512, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima reconheceu o atirador e informou à polícia que de imediato abriu inquérito para investigar o caso.

Durante as investigações o delegado Núbio Lopes de Oliveira, titular do Departamento de Homicídio e Proteção a Pessoa (DHPP), pediu a prisão preventiva do suspeito, no qual foi deferida pela Justiça.

O crime teria sido por encomenda por disputa de terras nos arredores de Vilhena.