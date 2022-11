A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia, alterou para sábado, 03 de dezembro de 2022, o 2° Passeio Ciclístico PRF-RO – Desafio Sangue Solidário, a ser realizado em Porto Velho.

O início da pedalada está agendado para às 06h00, partindo da Praça das Três Caixas D’água.

O percurso, de apenas 10 Km, foi planejado para que o passeio seja realizado em família, contando com trajeto plano em quase sua totalidade, além do balizamento e apoio a ser prestado pelo efetivo da PRF. A chegada do evento será no Parque Circuito, onde estão previstas diversas atividades, incluindo alongamento conduzido por profissional de educação física, recreação para crianças, exposição de equipamentos para ciclismo e um delicioso lanche com frutas e sucos naturais.

Para garantir a participação, os interessados devem preencher o formulário disponibilizado no link acima e realizar o pagamento no valor de R$ 10,00. O recurso financeiro custeará seguro individual aos participantes e também os itens do lanche pós-treino.

Ao final do pedal, haverá a entrega de três bicicletas, como premiação da gincana (regulamento no site), além do sorteio de dezenas de brindes. As premiações contemplam participações individuais e em grupos, então, chame seus amigos e não fiquem de fora. E os 100 primeiros inscritos já iniciam o evento uniformizados: uma linda camiseta será entregue, gratuitamente, para quem se adiantar. Você pode conferir o desenho na imagem ao lado.

A ação social tem por objetivos incentivar a prática de esportes e também estimular a doação voluntária de sangue na Capital rondoniense. A data foi pensada em conjunto com a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron) pois, em 25 de novembro é celebrado o dia nacional do doador de sangue.

É importante registrar que a doação de sangue NÃO será obrigatória aos participantes do passeio porém, como forma de estímulo, os voluntários que comparecerem à Fhemeron concorrerão a um sorteio de brindes incríveis.

Bora participar?

Em caso de dúvidas, você pode encaminhar perguntas ao perfil @prf_ro no Instagram.

Link da inscrição: https://forms.gle/ctYf9g5QnPigdN4L6

Link do regulamento da gincana: https://docs.google.com/document/d/1ESoGWHq_oyMdl0JvG0yr5P231iOIHL0yDr2_yu2p9-Y/edit?usp=sharing