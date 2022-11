O deputado Ezequiel Neiva manteve reunião com o prefeito eleito de Vilhena, Flori Cordeiro Junior, nesta quinta-feira (24), a fim de tratar dos investimentos prioritários para o desenvolvimento do município.

Flori Cordeiro foi eleito na eleição suplementares realizada no último dia 30. Ele toma posse dia 1° de janeiro para o mandato até dezembro de 2024. Também participou da reunião o vereador Pedrinho.

Ezequiel Neiva detalhou ao prefeito eleito os investimentos que tem realizado no município. Disse que nos últimos quatro anos assegurou aproximadamente R$ 8 milhões de recursos para Vilhena e firmou compromisso para continuar investimento no desenvolvimento do município. “Política se faz com alinhamento. A população precisa dos investimentos”, ressaltou o parlamentar.

Neiva disse que Vilhena passa por uma transformação. “Quero continuar contribuindo, destinando recursos para a Saúde, para a Educação, para o Esporte, para o Lazer e Social, para Segurança Pública e para a melhoria da infraestrutura da cidade”, acrescentou.

O prefeito agradeceu ao deputado pelo compromisso firmado em prol do desenvolvimento de Vilhena. “É uma honra poder contar com o apoio do parlamentar, que tem excelente alinhamento com o Governo. A cidade precisa de parceiros, de recursos”, destacou Flori Cordeiro.

O vereador Pedrinho disse ao deputado e ao prefeito que a Câmara de Vereadores está a disposição para tratar dos recursos e projetos para o bem da cidade. “Com certeza os vereadores irão aprovar qualquer projeto que seja para o bem de Vilhena”, frisou.