Na madrugada desta sexta-feira, 25, mais uma vez, vândalos jogaram óleo diesel na BR-435, próximo a Cerejeiras e o trânsito está interrompido, (lei mais AQUI).

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o petróleo provavelmente foi derramado na pista nesta madrugada, pois por volta das 05h uma carreta patinou no local e não conseguiu subir a serra e rapidamente uma fila de veículos se formou no local.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi comunicada e deve tomar providência para evitar que acidente grave possa acontecer.

>>>Vídeo abaixo:

>>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>