A Ademicon, maior administradora independente de consórcio do Brasil em créditos ativos e quinta maior entre os demais players do mercado, anuncia a abertura de mais uma unidade em Rondônia.

A nova loja, localizada em Vilhena, faze parte da estratégia da empresa paranaense de ampliar cada vez mais sua atuação nacional.

Com 52 municípios e uma área de mais de 237 mil km², considerado o terceiro estado mais populoso da região Norte, o estado de Rondônia, segundo a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC), registrou um aumento de mais de 11% no número de cotas vendidas no segundo trimestre deste ano, se comparado com igual período do ano anterior. Somente a Ademicon, comercializou R$ 124,6 milhões em créditos no estado de janeiro a outubro deste ano, um aumento de 55,3% em relação ao mesmo período de 2021. Com a nova loja, a marca expande sua presença no estado, aumentando ainda mais a cobertura física para além da capital.

“Esse resultado tão significativo que alcançamos até outubro deste ano na região, é fruto do potencial da região e da crescente demanda pelo consórcio, seja objetivando o planejamento financeiro, com a aquisição de imóveis, veículos (leves e pesados) e serviços, ou ainda como uma forma de investimento, e planejamos da continuidade de abertura de novas lojas em Rondônia. Afinal, o consórcio é uma solução especial para diferentes públicos e que com a Ademicon pode mudar a vida de muitas famílias e empresas”, afirma Alexandre Blasi, diretor de Rede e Expansão da Ademicon.

O empreendedorismo no DNA dos licenciados

A Ademicon possui um modelo único de licenciamento de marca, que contribui com a capilaridade e expansão da companhia. Nele, os donos de unidades desenvolvem suas próprias equipes e colhem frutos de acordo com suas evoluções.

Sobre a Ademicon

A Ademicon tem mais de 30 anos de mercado e é a maior administradora independente de consórcio do Brasil em créditos ativos. A companhia entende o consórcio como uma ferramenta de planejamento financeiro e também um investimento, que possibilita a conquista de bens e serviços com foco na geração de novos negócios, na formação do patrimônio e na realização de projetos de vida dos clientes. Por meio da Ademicon Consórcio e Investimento, a empresa comercializa consórcios nos segmentos de imóveis, veículos (leves e pesados) e serviços. Já com a Ademicon Administradora, outro braço da holding, opera consórcios de grandes marcas parceiras, como New Holland, Iveco, Librelato, Mitsubishi e Suzuki. Além disso, administra o Consórcio Coxa, resultado da parceria com o Coritiba Foot Ball Club, e o PopCon Consórcio, da parceria com o Grupo Massa. Seu portfólio conta ainda com home equity, car equity e cota equity comercializado pela Ademicon Crédito, e seguros. A empresa, que tem atuação nacional e o fundo Treecorp Investimentos em sua estrutura societária, conta atualmente com 153 unidades de negócio distribuídas em 20 estados e no Distrito Federal.