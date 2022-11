L.G.M., de 31 anos, que estava foragido do sistema prisional de Cuiabá, foi capturado por policiais militares da Patrulha Reforço na noite desta terça-feira, 29, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição recebeu informação que uma casa na Rua dos Narcisos, no bairro Parque Cidade Jardim II, estava sendo usada para tráfico de entorpecentes. Além disso, a informação ainda dava conta que no local havia um foragido da justiça.

Contudo, com apoio da viatura do setor Cristo Rei e do Núcleo de Inteligência da Polícia Militar, os PMs foram ao local averiguar a denúncia.

Ao chegar no endereço indicado pelo denunciante, foi observado uma movimentação atípica no interior do imóvel, onde dois homens ao perceberem a presença da viatura correram da área para o interior da casa, e em seguida foi observado pelos militares que a descarga do banheiro havia sido acionada.

No local, foi identificado L.G.M., de 31 anos, vulgo “Tic Tac”, e G.H.P.S., de 25 anos, conhecido no mundo do crime pelos apelidos de “Facção, Biel, Prejudicado”

Em consulta no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) foi constatado que contra G.H.P.S., havia mandado de prisão em aberto expedido pela comarca de Cuiabá-Mato Grosso, pelos crimes de tráfico de drogas e roubo, com pena a ser cumprida 15 anos, 4 meses e 25 dias.

Em revista pessoal foi encontrado no bolso de L.G.M., uma porção de substancia aparentando ser maconha pesando cerca de duas gramas.

L.G.M., relatou estar cumprindo pena no regime aberto, e ao ser informado que seria conduzido para registro da ocorrência, se negou a acompanhar a guarnição.

Com isso, foi necessário uso da força moderada para imobilizar o apenado e conduzi-lo à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).

Após o registro da ocorrência e realização do exame de corpo de delito G.H.P.S., foi conduzido e apresentado no Centro de Ressocialização Cone Sul.