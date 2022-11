O voleibol de base da AVV teve desempenho excepcional no último final de semana em Sapezal – MT e as equipes foram perfeitas na primeira fase do festival ganhando todos os jogos levando seis equipes de Vilhena às finais apresentando a melhor campanha da competição.

Nossos jovens atletas ignoraram a maratona de jogos, uma vez que muitos destes meninos e meninas jogaram em mais de uma categoria e brilharam nas quadras dos ginásios Elenor Dal Maso e Everthon de Souza premiando o publico presente com partidas emocionantes com misto de ansiedade, controle emocional, pressão e nervosismo reunindo todos os elementos necessários para formação destas jovens promessas do voleibol vilhenense.

O festival que nesta temporada completou 20 anos possibilita um ambiente ideal para que nossa meninada tenha suas primeiras experiências competitivas; motivo pelo qual a comissão técnica da AVV formada pelos técnicos Ana Emerick, France Lima e Silvan Freitas vejam a competição como uma das mais importantes do ano.

O festival reuniu dezenas de atletas (pré-mirim, mirim e infanto), das cidades de Nova Brasilândia e Vilhena de Rondônia e do vizinho estado às representações de Sapezal, São José do Rio Claro, Campos de Júlio e Tangará da Serra. Nossas meninas e meninos tiveram desempenho individual muito comemorado pela comissão técnica e lideraram as premiações: na categoria pré-mirim venceram: Ana Pacheco (revelação), Isadora Freitas (evidência), João Silva (revelação), Artur Maragoni (destaque); mirim: Eloisa Rabelo (atacante), Luan Leal (atacante); infanto: Gabriela Godoy (levantadora), Marya Cavalheiro (atacante), e Iago Freitas como melhor levantador.

O desempenho das equipes da AVV foi brilhante e Vilhena foi à única delegação que chegou a todas finais ganhando cinco das seis em disputa ao vencer no enquanto masculino e feminino pré-mirim masculino e feminino e fechando os cinco ouros conquistados venceu no mirim feminino; além da prata no mirim masculino. O resultado premia uma temporada que teve muitos desafios para a Associação Vilhenense de Voleibol.

O projeto da Associação Vilhenense de Voleibol tem o patrocínio oficial da Prefeitura de Vilhena e Unimed Vilhena com a chancela do CMDCA de Vilhena e o apoio da Desafios Contabilidade, Internet 5.8, Secretaria Municipal de Esportes e a parceria da Escola Maria Arlete Toledo através projeto CTDE e o Colégio Tiradentes da Polícia Militar pelo projeto cooperando com o esporte idealizado pela AVV.