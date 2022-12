Motivada pelo fortalecimento do espírito natalina nessa época do ano, a prefeitura de Chupinguaia abriu as inscrições para a 3ª edição do concurso “Brilho de Natal”, que terá prêmios em dinheiro para os vencedores que poderão receber até R$ 3 mil.

As inscrições iniciaram em 24 de novembro e vão até 14 de dezembro nas categorias residencial e empresarial, na cidade e distritos, podendo serem feitas no próprio prédio da prefeitura.

Conforme edital obtido pelo Extra de Rondônia, o concurso tem por objetivos “deixar o município de Chupinguaia mais belo, iluminado, mais receptivo para receber antigos e novos visitantes e fomentar o turismo regional, e incentivar o comércio local; valorizar a época que antecede uma das datas comemorativas mais importantes: o natal, mantendo o espírito natalino de fraternidade, respeito e de amor ao próximo; além de impulsionar as vendas no comércio e serviços do município.

Vários critérios serão avaliados pelo júri da comissão organizadora, como criatividade, beleza, originalidade e inovação.

O resultado do concurso será divulgado em 26 de dezembro, através do site oficial do município, e a premiação será entregue aos ganhadores em 27 de dezembro, durante o evento dos 27 anos do município. Nas duas primeiras edições, o concurso teve participação maciça da população (leia mais AQUI e AQUI).

>>> Confira, abaixo, os valores que receberão os ganhadores:

CATEGORIA RESIDENCIAL

1º Lugar: R$ 3.000,00 (três mil reais) + Certificado;

2º Lugar: R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) + Certificado;

3º Lugar: R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) + Certificado;

4º Lugar: R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) + Certificado;

5º Lugar: R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) + Certificado;

CATEGORIA COMERCIAL

1º Lugar: R$ 3.000,00 (três mil reais) + Certificado;

2º Lugar: R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) + Certificado;

3º Lugar: R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) + Certificado;

4º Lugar: R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) + Certificado;

5º Lugar: R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) + Certificado;