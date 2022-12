Numa cobrança de falta, a bola foi cruzada na área e de cabeça o meio campista do Sant German Geraldes encobriu o goleiro do Vilhenense e abriu o placar no Biancão logo aos 15 minutos do primeiro tempo.

Com o gol tão cedo até então não se imaginava que seria o gol que decidiria o campeonato.

A partida foi bastante equilibrada e com boas chances de gols, mas o jogo final do Rondoniense Sub 17 terminou mesmo 1 a 0 para o Sant German.

Com o empate na primeira partida em Vilhena a vitória simples foi suficiente para o time de Ji-Paraná garantir o bicampeonato do estadual Sub 17.

A taça de campeão do Rondoniense Sub 17 foi entregue ao Sant German pelo vice presidente da FFER José Natal Jacob, o ex jogador de futebol Wanderson também participou da cerimônia.

A final do Rondoniense Sub 17 marcou também o encerramento do calendário de competições da Federação de Futebol do Estado de Rondônia do ano de 2022.