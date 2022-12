A seleção brasileira terminou a fase de grupos da Copa 2022 sem nem de longe fazer uma grande exibição nesta sexta-feira (2), no estádio Lusail.

Pior do que isso, perdeu para Camarões por 1 a 0, a primeira derrota para africanos em sua história em mundiais, mas com a combinação suficiente para avançar na primeira colocação do Grupo G e enfrentar a Coreia do Sul, segunda colocada da chave H, nas oitavas de final do Catar. Vincent Aboubakar fez o gol aos 46 minutos do segundo tempo.

Agora a seleção brasileira, que não perdia um jogo na primeira fase desde a França 1998, contra a Dinamarca, terá apenas dois dias até a data do próximo jogo. A Coreia do Sul venceu Portugal de maneira surpreendente mais cedo e, de quebra, mandou o Uruguai para casa apesar da vitória dramática sobre Gana — um gol a mais significaria um clássico sul-americano já nas oitavas. A partida entre brasileiros e coreanos acontece na segunda-feira, às 16 horas, no estádio 974, em Doha.

Confrontos das oitavas de final da Copa 2022

3/12 – sábado – 12h: Holanda X Estados Unidos

3/12 – sábado – 16h: Argentina X Austrália

4/12 – domingo – 12h: França X Polônia

4/12 – domingo – 16h: Inglaterra X Senegal

5/12 – segunda-feira – 12h: Japão X Croácia

5/12 – segunda-feira -16h: Brasil X Coreia do Sul

6/12 – terça-feira – 12h: Marrocos X Espanha

6/12 – terça-feira – 16h: Portugal X Suíça

Faltou entrosamento dos reservas

Pelo pouco tempo de recuperação até a próxima partida, e também com medo de perder ainda mais jogadores machucados além de Danilo (tornozelo esquerdo), Alex Sandro (quadril) e Neymar (tornozelo direito), Tite mandou a campo absolutamente todos os jogadores reservas. A formação inicial tinha: Ederson; Daniel Alves (capitão), Éder Militão, Bremer, Alex Telles, Fabinho, Fred, Rodrygo; Antony, Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus.

Sem nunca ter jogado junto, por melhores que os jogadores sejam, faltou entrosamento. Tanto que a primeira chance clara de gol saiu só aos 13 minutos, de uma ligação forçada entre Fred e Martinelli, que de cabeça, exigiu boa defesa do goleiro Devis Epassy. Nessa altura, a torcida começava a se divertir não mais com os dribles de Antony, mas com as tentativas frustradas das 85.986 de fazer a ola nas arquibancadas.

O time foi se soltando mais nas escapadas rápidas de Rodrygo, Antony e Martinelli, que chegou a jogar até sem chuteira quando sofreu uma falta que o árbitro norte-americano Ismail Elfath preferiu deixar o jogo correr. Parecia mais o Brasil da vitória magra sobre a Suíça (1 a 0), do que o Brasil com volume de jogo contra a Sérvia (2 a 0).

A primeira metade, no entanto, serviu para mostrar ao Brasil que a seleção está muito bem servida de goleiros. Além de Alisson, que ainda não foi vazado nesta competição, Ederson fez uma excelente defesa na cabeçada de Bryan Mbeumo, em uma bola que ainda quicou no chão e foi no contrabé do camisa 23. Os demais homens de perigo de Camarões, Aboubakar e Choupo-Moting não levaram perigo.

No entanto, aos 46 minutos de jogo Ederson não conseguiu segurar. Depois de contra-ataque, Ngom recebeu na direita e cruzou na medida para Aboubakar cabeçear, completamente livre entre Militão e Bremer. Na comemoração, o camaronês tirou a camisa e foi expulso.

O Bruno Guimarães até poderia ter empatado o jogo aos 53 minutos, mas a finalização foi em cima do goleiro. E foi só.

Para o segundo tempo, Tite foi obrigado a mexer na lateral-esquerda. Já sem o titular Alex Sandro, viu o reserva Alex Telles deixar o campo chorando após uma dividia. O zagueiro Marquinhos acabou tendo de jogar improvisado, e aí o treinador já chamou também Everton Ribeiro e Bruno Guimarães para as vagas de Rodrygo e Fred. A mudança deveria dar mais mobilidade ao time, mas acabou descaracterizando ainda mais a equipe. Depois, Raphinha ainda entrou no lugar de Antony.

Perto do final da partida, os camaroneses exigiram ainda mais de Ederson, que evitou que o time levasse o primeiro gol no Mundial. Do outro lado, a pressão vinha na base da raça com Bruno Guimarães e Pedro.

Neymar (inflamação no tornozelo direito) acompanhou a partida do estádio, assim como os também lesionados Alex Sandro (lado esquerdo do quadril) e Danilo (lesão no tornozelo direito). Se os laterais já devem ter condições de jogo, a tendência é deixar o atacante ainda de fora contra a Coreia do Sul. O jogador participou da batucada no ônibus que trouxe a delegação para o estádio, caminhou normalmente e ainda sorriu para a torcida presente. Só não consegue calçar chuteiras.

O camisa 10, sem condições de jogo desde que sofreu uma pancada seguida de uma entorse ainda na primeira partida, faz fisioterapia intensiva em três períodos. O jogador deve passar por nova avaliação neste sábado, no centro de treinamento da seleção brasileira.