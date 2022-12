A vítima identificada pela inicial M., e de apelido “Zé Pedreiro” sofreu tentativa de assassinato a tiros e a golpes de espada por ter cobrado uma dívida de R$ 100,00.

O crime ocorreu na noite desta sexta-feira, 9, na Rua V-5, bairro Cohab, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima teria encontrado o autor em um bar e cobrou R$ 100,00 que ele lhe devia, o devedor disse que não ia pagar.

O suspeito não gostou da cobrança e começou uma discussão entre vítima e autor, com isso, a vítima entrou em seu carro e saiu, o suspeito na companhia de colegas saíram atrás.

A vítima teria andado por cerca de duas quadras e parou nas proximidades de uma casa, não se sabe se era a dele e desceu do carro, neste momento o autor de posse de uma espada katana e uma arma de fogo atacou a vítima.

A vítima sofreu diversos ferimentos, dentre eles um corte profundo no braço, no qual perdia muito sangue, sendo salvo por uma policial militar que ao chegar no local fez um torniquete para estancar o sangramento até a chegada do Corpo de Bombeiros que levou a vítima em estado grave ao Hospital Regional de Vilhena.

A PM faz buscas a procura dos suspeitos.