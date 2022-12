Na manhã desta segunda-feira, 12, R.G.O., de 26 anos, entrou em contato com redação do Extra de Rondônia para denunciar que donos de cachorros estão indo embora da cidade e abandonando os animais a própria sorte e causando acidentes graves, em Cabixi.

De acordo com a dona de casa, na manhã de sábado, 10, seu esposo de inicial F., de 29 anos, estava indo para o trabalho pilotando uma motocicleta, quando passava pela Avenida Tapajós com a Guaporé, em frente à Igreja Adventista do Sétimo, colidiu com uma cachorra da raça Pit Bull que corria atrás de um gato.

No choque, o animal morreu no local. O motociclista quebrou o tornozelo, entre outros ferimentos. Ele foi socorrido ao hospital municipal. Porém, teve que ser transferido para o Hospital Regional de Vilhena (HRV).

De acordo com a denunciante, o dono da cachorra se mudou da cidade e abandonou o animal na rua. Contudo, ela afirma que varias pessoas estão se mudando de Cabixi, principalmente para o exterior e estão abandonando os animais que ficam perambulando sem rumo e atacando pessoas e causando acidentes, como de seu marido que está internado em Vilhena.

A dona de casa pede que a prefeitura tome providencias, pois são muitos animais soltos e que os donos sejam responsabilizados pelos prejuízos causados a terceiros.

>>>Vídeo abaixo: